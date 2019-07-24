24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила новую форму пассажирской таможенной декларации и порядок ее заполнения и совершения таможенных операций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"С учетом практики правоприменения и норм Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, новая форма сделана удобной для применения, имеет подстрочные подсказки, - отметили в пресс-службе. - Предусмотрена возможность корректировки декларации как до, так и после выпуска товаров. Также важно, что в условиях перехода на цифровые технологии пассажирская таможенная декларация теперь может быть подана на бумажном носителе или в виде электронного документа".

При таможенном декларировании временно ввезенного автомобиля для личного пользования в целях вывоза из ЕАЭС может использоваться пассажирская таможенная декларация в виде бумажного документа, оформленная таможенным органом при временном ввозе в ЕАЭС такого транспортного средства. После выпуска временно ввезенного авто для вывоза с таможенной территории союза декларация возвращается гражданину. При декларировании других вывозимых товаров для личного пользования следует заполнить отдельный бланк пассажирской таможенной декларации.

Решением предусмотрены разные сроки вступления новых форм таможенной декларации: для бумажной - с 1 февраля 2020 года, электронной - с 1 февраля 2021 года.-0-