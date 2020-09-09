ЕЭК утвердила порядок определения породы племенных животных в ЕАЭС

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила порядок определения породы (породности) племенных животных в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Принятие порядка обеспечивает исключение разночтений и установление в реестрах учета племенных животных и автоматизированных системах управления селекционным процессом государств-членов единого порядка определения породы и породности сельскохозяйственных животных", - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Документом установлено, что порода и породность сельскохозяйственных животных в реестрах учета племенных животных государств - членов ЕАЭС, племенных свидетельствах (паспортах, сертификатах) будет указываться с учетом унифицированных понятий и расчетов. Определены также источники информации, на основании которых устанавливается порода (породность) сельскохозяйственных животных, случаи, при которых племенных животных относят к чистопородным и помесным, алгоритм определения породы, а также перечень родственных (близких по генотипу) пород крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, свиней, лошадей, овец, пчел и рыбы.

Документ разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, подписанным главами правительств в октябре 2019 года. "Решение Коллегии ЕЭК, по мнению экспертов, позволит сблизить подходы по основополагающим вопросам племенного животноводства в странах Евразийского экономического союза и упростить процедуру обращения в ЕАЭС племенной продукции", - резюмировали в пресс-службе.-0-