ЕЭК утвердила требования к клеймению ювелирных изделий

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий и утвердила перечень нарушений при производстве ювелирных изделий, перемещаемых в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Данные требования позволят установить порядок проведения пробирных работ пробирными инспекциями государств - членов ЕАЭС. Они определяют обязательные элементы пробирных клейм и проб, используемых в союзе, параметры их нанесения на ювелирные и другие изделия, в том числе устанавливают общие требования к опробованию на пробирном камне и т. д.

"Принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией, что является важной составляющей для бизнеса, а потребителям станет безопаснее приобретать продукцию, - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. - Это шаг в направлении лучших мировых практик в этой сфере, в том числе обозначенных в соглашении об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 года".-0-