ЕЭК уведомила Армению о недопустимости пошлин на вывозимые в ЕАЭС товары

10 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии уведомила Армению о необходимости отменить разрешения и пошлины на вывозимые в государства Евразийского экономического союза товары: лесоматериалы, руды, отходы и лом из черных металлов, отходы и лом из цветных металлов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Пошлины на данные товары установлены в законодательстве Армении в 2012 году. "Согласно статье 28 Договора о ЕАЭС, в рамках внутреннего рынка государства - члены союза во взаимной торговле не применяют вывозные таможенные пошлины и меры нетарифного регулирования", - подчеркнули в ЕЭК.

"Обеспечение основополагающих принципов функционирования внутреннего рынка является одним из приоритетов Евразийской экономической комиссии. Каждое препятствие на внутреннем рынке подвергается комплексному изучению и индивидуальному рассмотрению на заседаниях Коллегии ЕЭК", - отметил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.-0-