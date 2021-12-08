ЕЭК увеличила предел использования декларации на товары для экспресс-грузов до 1 тыс. евро

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения, направленные на расширение практики использования декларации на товары для экспресс-грузов и упрощение перемещения экспресс-грузов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Сейчас декларация на товары для экспресс-грузов может использоваться в отношении товаров стоимостью не более 200 евро в эквиваленте. Изменения увеличивают такой предел до 1000 евро в эквиваленте", - пояснили в пресс-службе.

Данное решение в отношении экспорта и других процедур, не сопряженных с уплатой пошлин и налогов, вступит в силу по истечении 30 календарных дней с момента его опубликования - в январе 2022 года. "В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, изменения начнут действовать после 1 апреля 2023 года. Это обусловлено необходимостью доработки информационных систем таможенных органов для обеспечения информационного обмена между таможенными службами государств - членов ЕАЭС", - уточнили в ЕЭК.

"Эти изменения, по нашему мнению, будут способствовать расширению практики применения этой упрощенной формы декларации, в том числе в отношении экспорта, увеличению скорости совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов. Изменения корреспондируются с международными стандартами, в частности стандартами Всемирной таможенной организации", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.-0-