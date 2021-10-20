ЕЭК: в договоре об общем рынке газа ЕАЭС основное внимание будет уделено ценообразованию

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В договоре об общем рынке газа Евразийского экономического союза основное внимание будет уделено ценообразованию. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Международный договор о формировании общего рынка газа будет подготовлен в 2022 году, - сказала Ия Малкина. - Особое внимание в нем будет уделено ценообразованию, развитию биржевой торговли и обеспечению равного доступа к газотранспортным системам".

Она отметила, что на сегодняшний день утверждены концепции и программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и в настоящее время реализуются мероприятия по их выполнению. Планируется, что эти общие рынки заработают с 1 января 2025 года.

"14 октября на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств приняли решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов, - напомнила представитель ЕЭК. - Он предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году планируется разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов".-0-