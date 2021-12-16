ЕЭК: в ЕАЭС действует механизм обеспечения межгосударственных поставок продовольствия

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе действует механизм обеспечения межгосударственных поставок продовольствия. На это обратила внимание сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, комментируя введение Беларусью с 1 января продовольственного эмбарго в отношении стран, оказывающих на Беларусь санкционное давление, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году в комиссии создана специальная рабочая группа по вопросам взаимных поставок сельскохозяйственных товаров в случае форс-мажорных ситуаций, - напомнила Ия Малкина. - Любая страна союза, в том числе Республика Беларусь, может направить в комиссию инициативное предложение с указанием потребностей в поставках определенных товаров. Эта заявка будет оперативно направлена остальным сторонам и по результатам рассмотрения будут проработаны параметры межгосударственных поставок товаров на ближайшие месяцы".

Представитель ЕЭК отметила, что в целом по ЕАЭС уровень самообеспеченности основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия составляет более 92%. "К следующему году планируется выйти на 93,5%", - уточнила она.

"Согласно совместным прогнозам развития агропромышленного комплекса, в 2022 году в ЕАЭС ожидается увеличение производства сельхозпродукции в долларовом эквиваленте на 2% к уровню 2019 года. Наиболее быстрыми темпами будет расти производство зерна, растительных масел, молока, свинины, говядины, а также овощей и фруктов", - добавила Ия Малкина.-0-