ЕЭК: в ЕАЭС удается сдерживать распространение COVID-19

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Санитарным службам стран Евразийского экономического союза удается сдерживать распространение COVID-19. Об этом БЕЛТА заявили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения стран ЕАЭС.

Совет рассмотрел текущую эпидемиологическую ситуацию в ЕАЭС и меры в связи с ростом числа новых случаев COVID-19. "Участники заседания отметили, что санитарным службам удается сдерживать распространение заболевания путем противоэпидемических мероприятий, наращивания кадрового и лабораторно-технического потенциала, расширения стационарной и поликлинической базы, - проинформировали в пресс-службе. - Эпидемическая ситуация под постоянным контролем".

Во время мероприятия Роспотребнадзор представил итоги первых экспертных консультаций санитарно-эпидемиологических служб стран союза по возможному использованию проекта информационной системы "Путешествую без COVID-19", разработанного Евразийским банком развития. Также ведомство сообщило о необходимости второго совещания экспертов уполномоченных органов союза по данному вопросу. "Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК проинформировал совет руководителей о продолжении работы по подготовке документов, которые в дальнейшем могут способствовать возобновлению пассажирского сообщения между государствами - членами союза", - добавили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие главные государственные санитарные врачи стран ЕАЭС и представители ЕЭК, а также руководители профильных ведомств Узбекистана и Таджикистана.-0-