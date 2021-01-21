ЕЭК в феврале проведет консультации с Yandex и Mail.ru по восстановлению конкуренции

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия при рассмотрении заявлений о признаках нарушений антимонопольного законодательства Евразийского экономического союза на действия (бездействия) компаниями Yandex и Mail.ru применит процедуру урегулирования разногласий без назначения расследования и наложения штрафов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В феврале комиссия начнет консультации с участием Yandex, Mail.ru, заявителя - Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) и антимонопольных органов стран ЕАЭС для выработки комплекса мер, направленных на восстановление конкуренции, - отметили в ЕЭК. - Применение механизма досудебной медиации позволит найти баланс между интересами интернет-гигантов и потребителями их услуг, а также поспособствует развитию конкуренции в цифровой среде".

Напомним, в конце декабря в ЕЭК поступили заявления о признаках нарушения компаниями Yandex и Mail.ru антимонопольного законодательства Евразийского экономического союза (статья 76 Договора о ЕАЭС).-0-