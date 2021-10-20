ЕЭК: в странах ЕАЭС нет планов по введению единой цифровой валюты

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза отсутствуют планы по введению единой цифровой валюты. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, отвечая на вопрос рассматривается ли возможность апробировать цифровой аналог единой валюты в ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"В государствах ЕАЭС отсутствуют какие-либо планы по введению единой цифровой валюты, - подчеркнула Ия Малкина. - Также у сторон нет единого мнения о необходимости разработки гармонизированной правовой среды в области использования цифровых активов, цифровых знаков и криптовалют в союзе. Комиссия несколько лет назад предлагала принять рекомендацию по этой теме, однако стороны оказались к этому не готовы".

Вместе с тем, напомнила представитель ЕЭК, центральные банки стран ЕАЭС прорабатывают тематику национальной цифровой валюты. "Отмечу, что указанные вопросы относятся к национальной компетенции государств ЕАЭС, - указала она. - Но по инициативе сторон в случае успешного применения технологии цифровых национальных валют в странах ЕЭК могла бы вернуться к этому вопросу".-0-