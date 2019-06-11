ЕЭК внесла изменение в стандарты к техрегламенту на автомобили

11 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменение в перечень стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности колесных транспортных средств", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Перечень стандартов, обеспечивающих проведение испытаний автомобилей, изменен в отношении сроков начала применения стандарта ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия", - отметили в ЕЭК. - Этот стандарт начнет применяться с 1 июля 2020 года, что позволит подготовить испытательную базу в странах ЕАЭС к проведению испытаний единично ввозимых в союз автомобилей".
Коллегия ЕЭК актуализировала также перечни стандартов к техническому регламенту "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". "Пересмотрено более 200 межгосударственных и национальных стандартов государств - членов ЕАЭС, включенных в действующую редакцию перечней стандартов, - пояснили в пресс-службе. - В отношении отдельных видов оборудования соответствующие национальные стандарты заменены на вновь разработанные межгосударственные стандарты".-0-
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