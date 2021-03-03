ЕЭК: внутриполитические изменения не повлияли на формат сотрудничества Молдовы с ЕАЭС

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Внутриполитические изменения, произошедшие в Молдове после избрания нового президента Майи Санду, не повлияли на формат сотрудничества этой страны с Евразийским экономическим союзом. Об этом сегодня на брифинге заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"У ЕАЭС и Молдовы исключительно экономические отношения, поэтому внутриполитические изменения в стране на них не повлияли, - сказала Ия Малкина. - Формат работы остается прежним. Полномочный представитель Молдовы Оксана Гречаный на регулярной основе участвует в заседаниях Коллегии ЕЭК, при необходимости мы обмениваемся информацией".

Помощник председателя Коллегии ЕЭК отметила, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом в силу объективных причин товарооборот ЕАЭС с Молдовой сократился на 16,8%, в том числе экспорт - на 19,5%, импорт - на 8,6%. "Вместе с тем потенциал для роста есть. Мы рассчитываем, что взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено", - подчеркнула Ия Малкина.

Молдова имеет статус наблюдателя в ЕАЭС.-0-