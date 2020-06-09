ЕЭК возобновила антидемпинговую пошлину на украинские железнодорожные колеса

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Действие антидемпинговой меры в отношении железнодорожных колес из Украины возобновлено, сообщили БЕЛТА в торговом блоке Евразийской экономической комиссии.

"Завершено повторное антидемпинговое расследование в отношении стальных цельнокатаных колес из Украины, в рамках которого рассмотрены позиции потребителей и производителей продукции в Евразийском экономическом союзе, - отметили в ЕЭК. - По итогам расследования установлено, что дефицит товара, приведший к приостановлению применения антидемпинговой меры, носил временный характер. Во второй половине 2019 года и I квартале 2020 года проблема с поставками со стороны производителей ЕАЭС была разрешена за счет увеличения мощностей российских производителей и выхода на рынок производителя в Казахстане. Кроме того, дополнительно к импорту из Украины спрос начал удовлетворяться поставками из КНР".

Ситуация со стоимостью продукции стабилизировалась, наметились предпосылки к появлению профицита колес на рынке и снижению цен. "Основания для дальнейшей приостановки применения антидемпинговой меры у Евразийской экономической комиссии отсутствуют, действие пошлины на колеса из Украины возобновлено до окончания пятилетнего срока - 21 января 2021 года. В то же время комиссия внимательным образом отслеживает ситуацию и готова оперативно вернуться к рассмотрению вопроса в случае обнаружения негативных тенденций", - резюмировали в ЕЭК.-0-