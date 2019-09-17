ЕЭК впервые наложила крупный штраф за нарушение правил конкуренции в ЕАЭС

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) впервые наложила крупный штраф за нарушение правил конкуренции на трансграничном рынке Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
В начале 2018 года Министерство национальной экономики Казахстана обратилось в ЕЭК с заявлением о возможных признаках нарушения российской компанией "Дельрус" правил конкуренции на трансграничном рынке. "В ходе расследования, проведенного Департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК, выяснилось, что, используя доминирующее положение на рынке технического обслуживания медтехники, компании "Дельрус" и казахстанская "Дельрус РК" договорились о фактическом разделе рынка по географическому признаку, - рассказали в пресс-службе. - ЕЭК удалось установить, что заявитель - компания Scuderia намеревалась приобрести услуги по калибровке ультразвуковых датчиков аппарата "Фиброскан" у российской компании "Дельрус". Однако получила необоснованный отказ и предложение обратиться в казахстанскую компанию "Дельрус РК", где такая услуга обходится в 2,5 раза дороже".
Коллегия ЕЭК установила наличие между этими компаниями антиконкурентного соглашения. "В частности, о его реализации свидетельствует отказ российской "Дельрус" казахстанскому потребителю в услуге калибровки в пользу компании-конкурента из Нур-Султана, при наличии возможности самому оказать таковую, - отметили в ЕЭК. - При этом конкуренты знали о деятельности друг друга, вели переписку и перенаправляли покупателей к поставщику услуги в соответствии с географическим принципом территорий обслуживания".
На основании решения Коллегии ЕЭК участникам антиконкурентного соглашения установлен штраф в размере около 500 тыс. российских рублей. "Также штрафы назначены генеральному директору ЗАО "Дельрус" и генеральному директору ТОО "Дельрус РК", - добавили в пресс-службе.-0-