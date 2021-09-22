ЕЭК: все разногласия по проекту соглашения о навигационных пломбах в ЕАЭС устранены

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Все разногласия по проекту соглашения о применении навигационных пломб в Евразийском экономическом союзе устранены. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания оперативного комитета высокого уровня по устранению спорных ситуаций, которое сегодня провел председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данный проект уже был представлен на заседании Совета ЕЭК 14 сентября, - напомнила Ия Малкина. - Вместе с тем оставалось несколько принципиальных замечаний, по которым сторонам не удавалось договориться. Сегодня члены комитета и эксперты смогли выработать компромиссные предложения, все замечания и предложения сторон учтены. На ближайшем заседании Коллегии ЕЭК будет рассмотрен вопрос о направлении проекта соглашения на внутригосударственное согласование. Комиссия рассчитывает до конца текущего года подготовить его для подписания главами государств ЕАЭС. Ожидаем, что к середине 2022 года соглашение может быть ратифицировано странами".

Проект соглашения предусматривает установку технического устройства, функционирующего на основе технологии навигационных спутниковых систем, на грузовые контейнеры с товарами, перемещаемыми железнодорожным и автомобильным транспортом в рамках международных перевозок. Документ определяет объекты отслеживания, виды транспорта, которыми они перевозятся, случаи и условия отслеживания перевозок. "В частности, объектами отслеживания является подакцизная продукция (алкоголь, табак), санкционные товары, товары, перевозимые под процедурой таможенного транзита и иные объекты, определяемые ЕЭК", - отметила Ия Малкина.

Во всех странах ЕАЭС уже определены национальные операторы, которые будут отслеживать перевозки, вопросы их взаимодействия будут отражены в отдельном соглашении.

"Применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в союзе. Для этого будет осуществляться мониторинг контрольных мероприятий путем обмена информацией между контролирующими органами наших стран", - подчеркнула представитель ЕЭК.-0-