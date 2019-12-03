ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на китайские бесшовные трубы

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на импорт в Евразийский экономический союз китайских бесшовных труб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК установила антидемпинговую пошлину на пять лет в размере 15,5% от таможенной стоимости в отношении ввозимых в ЕАЭС бесшовных труб круглого поперечного сечения, происходящих из КНР", - отметили в ЕЭК.

Речь идет о трубах из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 650 мм включительно, изготовленных методом горячей деформации, происходящих из КНР и классифицируемых определенными кодами. "Таможенным госорганам стран союза поручено обеспечить взимание антидемпинговой пошлины, руководствуясь как кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, так и наименованием товара", - добавили в пресс-службе.-0-