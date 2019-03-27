ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на китайские диски для колес автомобилей

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила антидемпинговую пошлину в отношении ввозимых из Китая в Евразийский экономический союз литых алюминиевых колесных дисков в размере 33,69% сроком на пять лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Мера применена после антидемпингового расследования комиссии, начатого в марте прошлого года по заявлению российских предприятий "Литейно-механический завод "СКАД" и "КиК", - отметили в ЕЭК. - Установлено, что китайские изготовители литых алюминиевых колесных дисков для транспортных средств вследствие демпингового импорта нанесли материальный ущерб экономике союза. В течение нескольких лет, начиная с 2014 года, ключевые финансово-экономические показатели отрасли, такие как прибыль от реализации, рентабельность производства и продаж алюминиевых колес на рынке ЕАЭС были отрицательными или находились на крайне низком уровне, близком к нулю".

Таможенным органам стран ЕАЭС поручено обеспечить выполнение данного решения. "Принятая мера устранит недобросовестную конкуренцию со стороны китайских изготовителей", - добавили в пресс-службе.-0-