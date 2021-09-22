ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на китайские графитированные электроды

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести антидемпинговую пошлину в отношении графитированных электродов диаметром не более 520 мм из КНР сроком на 5 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Размер пошлины составит 14,04% или 28,20% от таможенной стоимости в зависимости от производителя, - отметили в ЕЭК. - Решение принято по итогам антидемпингового расследования, начатого 9 апреля 2020 года".

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК установил наличие демпингового импорта товара из КНР, а также материального ущерба отрасли экономики, что является основанием для применения антидемпинговой меры. "В ходе рассмотрения вопроса проведены консультации для снятия опасений предприятий Казахстана в части сохранения стоимости и доступности продукции. По итогам работы группа производителей графитированных электродов из ЕАЭС приняла на себя официальные обязательства о бесперебойных гарантированных поставках, а также применении формульного ценообразования исходя из международных котировок", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, со стороны производителей сделаны предложения о заключении долгосрочных контрактов, что в итоге позволит не допустить возможного резкого роста цен на внутреннем рынке. Обозначенные подходы включены в решение о применении антидемпинговой пошлины в качестве приложения. Если обязательства не будут выдерживаться, это станет основанием для оперативного пересмотра решения вплоть до отмены меры. Кроме того, ЕЭК будет проводить ценовой мониторинг и анализ ситуации на предмет злоупотребления со стороны поставщиков графитированных электродов доминирующим положением.

Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. "Оставшийся период необходим для контрактации и перестраивания кооперационных цепочек", - добавили в ЕЭК.-0-