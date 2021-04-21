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21 апреля 2021, 12:33

ЕЭК ввела ввозную пошлину на светодиодные лампы

Фото depositfoto
Фото depositfoto

21 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии установила ввозную таможенную пошлину в размере 5% в отношении отдельных видов светодиодных ламп (LED), применяемых для бытового, промышленного и уличного освещения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Срок действия этой меры ограничен 31 декабря 2025 года. "Решение направлено на повышение доли отечественных товаров на внутреннем рынке и импортозамещение, а также повышение конкурентоспособности предприятий Евразийского экономического союза, занимающихся выпуском светодиодных ламп", - сказал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

"Поскольку на комплектующие для производства светодиодных ламп установлены ввозные таможенные пошлины в размере 5-14%, а в отношении готовых изделий в настоящий момент применяется нулевая ставка, то предлагаемая мера также позволит соблюсти принцип эскалации единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, - добавили в пресс-службе. - Принятие этого решения согласуется с задачей по созданию евразийской светодиодной технологической платформы (распоряжение Совета ЕЭК № 32 от 18 октября 2016 года). Среди целей этой платформы - привлечение передовых технологий в области светодиодной техники и создание высококачественной долговечной светодиодной продукции".-0-

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