ЕЭК выявила картельное соглашение на рынке медицинской техники ЕАЭС

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия выявила картельное соглашение, уже второе по счету, на рынке медицинской техники Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Как установил антимонопольный блок комиссии, компании - продавцы медицинского оборудования из стран ЕАЭС, имея контракты с поставщиком речевых процессоров Cochlear из Западной Европы, договорились между собой, что будут реализовывать эти медицинские приборы каждый на своей территории. Так, белорусская компания осуществляла реализацию исключительно на территории Беларуси, казахстанские компании - исключительно в Казахстане, а российская компания - исключительно в России", - пояснили в ЕЭК.

Поводом для расследования послужили материалы, переданные в комиссию Министерством национальной экономики Казахстана. На их основании было возбуждено дело по признакам нарушения статьи 76 Договора о ЕАЭС.

"Решением Коллегии ЕЭК участникам антиконкурентного соглашения из стран ЕАЭС предписано расторгнуть договоренности, которые привели к разделу трансграничного рынка ЕАЭС по территориальному принципу, а также выплатить установленные штрафы", - проинформировали в пресс-службе. Помимо штрафов, в соответствии с этим решением, хозяйствующим субъектам, а также лицам, нарушившим правила конкуренции, предписано расторгнуть и не исполнять любые договоренности, которые приводят или могут привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу либо по составу продавцов или покупателей, а также не отказывать в сотрудничестве физическим или юридическим лицам, которые хотят распространять и обслуживать речевые процессоры в любом государстве ЕАЭС.

"Реализация решения позволит восстановить конкуренцию на рынке медицинских имплантов, даст потребителям возможность выбрать более выгодный продукт, а также позволит получить услугу гарантийного и постгарантийного обслуживания у более широкого круга поставщиков кохлеарной продукции", - подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас ЕЭК проводит еще четыре аналогичных расследования в отношении различных хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС. Ранее Коллегия ЕЭК уже принимала схожее решение в отношении компании "Дельрус", которая позднее пыталась обжаловать его в Суде ЕАЭС. Однако Суд ЕАЭС оставил решение в силе. В настоящее время "Дельрус" в порядке апелляционного производства обжалует это решение.

"Выявленные нарушения конкурентного права союза указывают на наличие проблемы, связанной с деятельностью на рынках ЕАЭС крупных транснациональных международных компаний. Однако из-за отсутствия у комиссии полномочий в отношении пресечения действий компаний третьих стран ЕЭК планирует обратиться в зарубежные антимонопольные органы с предложением о сотрудничестве с целью пресечения нарушений общих правил конкуренции на рынках ЕАЭС иностранными компаниями", - добавили в пресс-службе.-0-