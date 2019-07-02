ЕЭК выработала меры по развитию производства молока и молочной продукции в ЕАЭС

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня одобрила перечень мер по развитию сотрудничества государств - членов Евразийской экономической комиссии в сфере производства молока и молочной продукции при координации ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Рекомендация разработана на основе анализа молочной отрасли стран союза и по результатам проведенных консультаций представителей государств – членов", - подчеркнули в ЕЭК.

Молоко и молокопродукты входят в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный решением Совета ЕЭК 12 февраля 2016 года. За период 2013-2017 годов в целом по ЕАЭС валовой надой молока вырос на 4,2% - до 45,3 млн т при незначительном увеличении численности поголовья коров на 0,8% - до 13,9 млн голов. "Рост производства молока отмечается во всех странах союза, - констатировали в комиссии. - Вместе с тем в Армении, России и Беларуси произошло сокращение поголовья коров - на 12%, 8,2% и 1,3% соответственно. Увеличение объемов производства в этих странах ЕАЭС достигнуто за счет роста продуктивности коров".

Для развития отрасли молочного скотоводства ЕЭК рекомендует странам союза предпринять ряд мер в области ресурсного обеспечения отрасли, развития ее производственного, экспортного и научно-исследовательского потенциала, оказывать содействие развитию системы племенного молочного скотоводства, производства кормов и кормовых добавок, а также замещению импорта ресурсов для отрасли. ЕЭК предлагает способствовать привлечению прямых инвестиций в отрасль молочного скотоводства, разработке и реализации кооперационных проектов с возможностью финансирования за счет привлечения средств международных финансовых институтов. Кроме того, предлагается реализовать меры в целях противодействия обращению на рынке контрафактной и фальсифицированной молочной продукции.

"Реализация положений рекомендации позволит стимулировать взаимную торговлю, экспорт молочной продукции, а также повысить эффективность функционирования отрасли, включая снижение импортной зависимости от генетического материала, сырья, средств производства при выращивании крупного рогатого скота молочного направления продуктивности", - добавили в ЕЭК.-0-