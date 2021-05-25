ЕЭК выступает за координацию позиций стран ЕАЭС при реализации климатической повестки

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия выступает за координацию позиций государств Евразийского экономического союза при реализации климатической повестки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам вебинара о новых вызовах для внешней торговли ЕАЭС вследствие реализации третьими странами мер по борьбе с изменением климата.

"Считаем, что эта тема, безусловно, является важной и заслуживающей самого серьезного профессионального разбора. Сейчас нам нужно сохранить экспертизу и, может быть, даже проявить инициативу в вопросах подходов к климатической повестке с учетом собственных экономических интересов. Со своей стороны мы видим, что существует ярко выраженная необходимость установления и продвижения диалога между государствами-членами и со странами-партнерами на пространстве Большой Евразии", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Существенными моментами реализации климатической повестки являются поддержка инвестиционных проектов по перспективным технологическим решениям, а также введение общей цифровой платформы учета выбросов парниковых газов. "Необходимо посмотреть, что мы можем предложить, чтобы максимально наладить сотрудничество, поскольку речь идет об исключительно дорогостоящих и капиталоемких процессах, - сказал Андрей Слепнев. - Реальное продвижение потребует реальной кооперации - в одиночку пройти этот путь будет непросто".

Директор департамента торговой политики ЕЭК Игорь Назарук озвучил предложения торгового блока ЕЭК: вопросы климатической повестки следует включить в повестку консультаций с основными партнерами ЕАЭС по Большой Евразии - ЕС, КНР и другими странами. Необходимо сформировать скоординированную позицию в отношении мер третьих стран для международных площадок, прежде всего ВТО и Конференции ООН по вопросам изменения климата. В рамках переговорных треков ЕАЭС нужно продвигать зеленые и климатические проекты в партнерстве с банками государств союза.

Во время вебинара состоялись три сессии. Участниками первой стали представители уполномоченных государственных органов, которые обсудили вопросы политики, реализуемой странами союза в сфере борьбы с изменением климата. В рамках второй сессии представители делового сообщества поделились мнением в отношении рисков, которые несет в себе энергопереход и меры, аналогичные пограничному корректирующему углеродному механизму Евросоюза. Третья сессия была посвящена тематике продвижения и поддержки зеленого финансирования и климатических проектов.

Модерировавший первую сессию руководитель академического совета образовательной программы "Международная торговая политика" НИУ ВШЭ Максим Медведков отметил, что большой массив заявленных в Европе мер по борьбе с изменением климата может привести к серьезным изменениям как для экономик стран континента, так и для тех, кто с ними торгует. По его словам, аналитические агентства оценивают возможные потери для России в результате введения пограничного корректирующего углеродного механизма ЕС в 33 млрд евро в 2025-2030 годах.

Первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Болеслав Пирштук в этой связи подчеркнул, что установление барьеров в торговле под предлогом климатической повестки недопустимо.

Директор департамента внешнеторговой деятельности Министерства торговли и интеграции Казахстана Алия Алимбетова согласилась, что вводимые третьими странами механизмы должны быть прежде всего направлены на защиту окружающей среды, а не преследовать протекционистские цели. "Пограничный углеродный налог, который предполагается ввести в Европейском союзе, уже в 2035 году может привести к потере около 18% дохода на единицу продукции", - отметила она.

В свою очередь заместитель директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Марья Баранова выразила уверенность в том, что любые меры должны быть научно обоснованы. По ее мнению, многие декларируемые ЕС цели не имеют отношения к защите климата. "Это в первую очередь борьба с углеродными утечками, то есть предотвращение переноса производств с территории Евросоюза на территории других государств, в том числе из-за того, что на территории этих государств менее жесткое углеродное регулирование", - сказала она.-0-