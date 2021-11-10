ЕЭК: взаимное признание паспортов вакцинации в ЕАЭС - предмет двусторонних договоренностей

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос взаимного признания паспортов вакцинации в Евразийском экономическом союзе - предмет двусторонних договоренностей. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос взаимного признания паспортов вакцинации не входит в компетенцию комиссии, - отметила представитель ЕЭК. - Это предмет двусторонних договоренностей между государствами въезда и выезда пассажиров, устанавливающими условия для пересечения своих границ. Такие аспекты отражаются в правилах въезда в страну и других документах".-0-