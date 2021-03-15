ЕЭК: взаимодействие с Узбекистаном переходит в практическое русло

15 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дальнейшее сотрудничество между Евразийской экономической комиссией и Узбекистаном обсуждено сегодня на встрече в Москве председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича и вице-премьера - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Мы рады, что Узбекистан активно включился в работу как государство-наблюдатель. С учетом того, что наше взаимодействие переходит из декларативного русла в практическое, мы будем всячески содействовать тому, чтобы те стремления и договоренности, которые достигнуты, реализовывались", - подчеркнул Михаил Мясникович.

В частности, речь в первую очередь идет о подготовке меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также плана совместных мероприятий на 2021-2023 годы. Стороны подтвердили, что эти системообразующие документы уже находятся на финальной стадии разработки и в скором времени будут готовы для подписания.

По мнению председателя Коллегии ЕЭК, Узбекистану стоит уделить особое внимание всестороннему изучению аспектов технического и таможенного регулирования в ЕАЭС, а также вопросов внешнеторговой политики союза. Он предложил активнее подключать к проводимой работе предпринимательские сообщества и бизнес-ассоциации, что окажет позитивное влияние на развитие промышленной кооперации между странами ЕАЭС и Узбекистаном, а также позволит наглядно продемонстрировать возможности и преимущества евразийской интеграции для бизнеса.

"Участие во встрече принял член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, который до ее начала провел консультации с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. Были затронуты отдельные аспекты взаимодействия, включая вопросы торговой политики и электронной торговли, цифровых транспортных коридоров, возможного подключения Узбекистана к ряду реализуемых проектов, среди которых - инициатива "Агро-экспресс", которая способствует минимизации затрат при поставках сельхозпродукции", - проинформировали в пресс-службе.-0-