ЕЭК зафиксировала появление товаров с маркировкой "сделано в ЕАЭС"

21 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе появляются товары с маркировкой "сделано в ЕАЭС", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Впервые мы заметили тенденцию появления бренда "сделано в ЕАЭС" на товарах легкой промышленности. Мы считаем, что назрела необходимость перехода к употреблению и использованию на нашем рынке единого понятия "товар Евразийского экономического союза", тем более все предпосылки к воплощению этой идеи уже есть", - заявил директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

По его мнению, критерием определения товара ЕАЭС может стать выполнение условия, когда определенная часть добавленной стоимости создана на территории трех и более стран, а также выполнен ряд технологических операций.

Вместе с тем Николай Кушнарев отметил, что для запуска евразийского бренда необходимо прежде всего решить проблему контрафакта. "Участие в бренде недобросовестных игроков, которые действуют вне общих рамок регулирования, может подорвать саму основу идеи создания бренда, и здесь никакие механизмы тарифного регулирования не могут остановить поддельные некачественные изделия, которые еще и завозятся контрабандой", - подчеркнул он.

Запуск бренда "сделано в ЕАЭС" создаст мощный кооперационный стимул, который позволит распространить на совместно произведенную продукцию эффективные инструменты государственной поддержки: преференциальный доступ к государственным закупкам, разрешенные субсидии, и поспособствует кооперации и развитию производственных цепочек в приоритетных отраслях промышленности, резюмировал представитель ЕЭК.-0-