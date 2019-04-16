ЕЭК заинтересовалась юридическим опытом ЕС при формировании наднациональных институтов

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Юридические решения, которые принимались в Европейском союзе при формировании наднациональных институтов, интересны для Евразийской экономической комиссии. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на встрече с председателем совета директоров Европейской организации публичного права (ЕОПП) Спиридоном Флогаитисом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества по изучению лучшей мировой практики в сфере совершенствования международно-правовых основ экономической интеграции. Тигран Саркисян рассказал о работе ЕЭК, институтах и целях евразийской интеграции, достигнутых результатах, которые подтверждают состоятельность союза как полноценного субъекта международного права. Он подчеркнул, что Евразийский экономический союз - молодое и исключительно экономическое объединение. "Стадия становления нашего союза предполагает, что мы должны быть заинтересованы в сотрудничестве с европейской организацией. Укрепление институциональных основ ЕАЭС - наш приоритет", - сказал председатель Коллегии ЕЭК.

Основное внимание было уделено практике Европейского союза в сфере применения правового статуса наднациональных компаний, а также передаче национальных полномочий наднациональному органу на каждом этапе интеграционного строительства. "Сейчас комиссия изучает правовой статус наднациональных европейских компаний, опыт Европейского союза в формировании правового поля и введения инструментов для свободного передвижения не только товаров, но и компаний с точки зрения его имплементации в наше союзное право. Какие права и обязанности накладывает на предприятия это законодательство, насколько это стимулирует интеграцию - вот что нас прежде всего интересует", - пояснил Тигран Саркисян.

Спиридон Флогаитис отметил важность ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии в глобальной системе международных отношений и Евразийском регионе в частности. "Безусловно, важную и активную роль в развитии международных связей играет Евразийская экономическая комиссия. Мой визит подтверждает наше намерение развивать глубокое и всестороннее сотрудничество с наднациональным органом", - отметил председатель совета директоров ЕОПП.

Стороны обсудили также перспективы институционализации и сотрудничества. Для этого намечено разработать документ о взаимопонимании с изложением направлений, представляющих взаимный интерес.-0-