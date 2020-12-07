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07 декабря 2020, 12:42

ЕЭК заявила о постепенном восстановлении промпроизводства в ЕАЭС в условиях пандемии

Ия Малкина. Фото из facebook-аккаунта
Ия Малкина. Фото из facebook-аккаунта
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7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Промышленное производство в странах Евразийского экономического союза, пострадавшее из-за пандемии коронавирусной инфекции, постепенно восстанавливается. Об этом заявила сегодня во время видеомоста помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

По оценке ЕЭК, в январе - сентябре 2020 года промышленное производство в целом в ЕАЭС снизилось на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшее снижение объемов произошло в России - примерно на 2,9%, а единственной страной ЕАЭС, показавшей рост промпроизводства по итогам 9 месяцев, стала Армения (1%). "Несмотря на такие показатели, мы все-таки наблюдаем некоторое восстановление нашей промышленности, об этом говорят цифры, если сравнить II квартал этого года с III кварталом", - констатировала Ия Малкина. Наибольшее снижение промпроизводства в ЕАЭС наблюдалось во II квартале - минус 7,4%, однако уже в III квартале темпы снижения замедлились до минус 4,8%. "То есть постепенно этот минус уменьшается, и мы наблюдаем адаптацию нашей промышленности к тем условиям, которые сформировал 2020 год", - подчеркнула помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"Кроме того, по сравнению с динамикой, например, мировой обрабатывающей промышленности темпы падения промышленности ЕАЭС не выглядят катастрофическими. Мировая обрабатывающая промышленность, по данным UNIDO, снизилась в III квартале 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 11,2%. Поэтому я думаю, что мы постепенно адаптируемся к тем условиям, которые сформированы пандемией", - добавила Ия Малкина.-0-

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