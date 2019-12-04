ЕЭК заявляет о необходимости усилить контроль за разработкой евразийских техрегламентов

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг выполнения в 2018 году и первой половине этого года утвержденного Советом ЕЭК плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Результаты мониторинга показали необходимость интенсификации работы стран ЕАЭС в этой сфере и усиления контроля за данным процессом как на национальном, так и на межгосударственном уровнях", - заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

"По 41 из 66 позиций, включенных в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках союза, приняты 48 технических регламентов ЕАЭС, а по 13 позициям - разрабатываются", - сообщил министр ЕЭК.

Принятие каждого из техрегламентов - это, по сути, реальный шаг к созданию полноценного общего рынка пяти стран ЕАЭС с едиными требованиями безопасности к таким видам товаров, как автомобили и поезда, нефть и газ, питьевая вода и алкоголь, мясо и молоко, рыба, игрушки и аттракционы, химические товары, изделия легпрома и многое другое. Новые техрегламенты ЕАЭС установят нормы безопасности, в частности, к трамваям и подвижному составу метрополитена, мясу птицы и продукции ее переработки, кормам и кормовым добавкам.

"Но, отмечая большой объем работы, проделанной специалистами стран союза и ЕЭК в этой сфере, Виктор Назаренко выделил несколько проблемных моментов, - рассказали в пресс-службе. - Он, например, обратил внимание, что практически по всем разрабатываемым сейчас проектам техрегламентов и изменений к ним сроки их подготовки сорваны на два года и более. Среди основных причин министр ЕЭК назвал отсутствие на национальном уровне эффективной организации планирования этого процесса, в том числе путем привлечения к рассмотрению проектов всех заинтересованных органов государственной власти и субъектов хозяйствования. При наличии межведомственных разногласий нет действенного механизма выработки единой позиции страны - члена ЕАЭС. Отдельные национальные ведомства вообще не заинтересованы устанавливать и совершенствовать единые союзные обязательные требования, ведь их принятие не позволит им регулировать рынок за счет ведомственных национальных документов".

В числе проблем - несвоевременность подготовки первых редакций проектов документов, длительная их доработка по итогам публичного обсуждения и затягивание процедур внутригосударственного согласования.

"Совершенствование процессов разработки технических регламентов и их корректировки позволит ускорить формирование единой базы обязательных требований к продукции в рамках союза, - подчеркнул Виктор Назаренко. - Создание на национальном уровне реальных механизмов привлечения к рассмотрению проектов всех заинтересованных участников и выработки единой позиции государства при межведомственных разногласиях поможет исключить в этом процессе многократные, зачастую дублирующиеся согласования".

По итогам отчета на основе предложений Коллегии ЕЭК Совет Евразийской экономической комиссии утвердил меры по совершенствованию подходов к разработке и корректировке технических регламентов ЕАЭС. "Эти меры помогут устранить названные выше и другие проблемные вопросы, - считают в ЕЭК. - В частности, странам союза рекомендовано детально проанализировать причины срыва сроков исполнения плана разработки техрегламентов союза и внесения в них изменений, внести в ЕЭК обоснованные предложения по его корректировке, определить уполномоченные государственные органы, ответственные при возникновении межведомственных разногласий за формирование единой позиции страны, обеспечить представление в комиссию проектов документов, указанных в плане, срок которых истек".-0-