ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 4 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:39 Волейболистки "Минчанки" победили швейцарский "Витеос" в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ Спорт
20:26 Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде Спорт
20:20 ЕЭК заявляет о необходимости усилить контроль за разработкой евразийских техрегламентов Экономика
20:19 Визиты Лукашенко в Австрию и Сербию отражают все большую роль Беларуси на международной арене - Линднер Политика
19:57 Беларусь рассчитывает на подписание в ближайшее время соглашений с ЕС об упрощении визовых процедур и реадмиссии Политика
19:44 Беларусь видит большой потенциал сотрудничества с Евросоюзом - Кравченко Политика
19:29 В Молодечно сыщики за несколько часов раскрыли кражу денег из забытого в такси кошелька Происшествия
19:25 Беларусь все активнее инициирует укрепление доверия и мирное урегулирование конфликтов - Кравченко Политика
19:14 Благодарность Президента объявлена труженикам Брестской области Президент
18:59 Ненадлежащая реклама и ложные договоры: Минтранс назвал основные нарушения в работе такси Общество
18:53 ЕЭК заключила меморандум о взаимопонимании с Европейской организацией публичного права Политика
18:32 ЕБРР и "Белоруснефть" подписали меморандум о взаимопонимании Экономика
18:25 Представители стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в охране труда Общество
18:22 Президент на встрече с депутатами выскажется о роли Беларуси в Европе и мире - Марзалюк Политика
18:15 Детская книга о спорте вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия" Общество
17:51 ЕБРР рассмотрит предложение по участию в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт Экономика
17:48 Более Br145 тыс. поступлений от субботников в Гомеле направят на благоустройство Регионы
17:48 Маркевич: время требует от парламентариев быстроты принятия решений Политика
17:46 Беларусь присоединилась к группе стран, намеренных содействовать защите прав жертв терроризма Политика
17:42 Контролирующие и надзорные органы в январе-сентябре провели более 6,5 тыс. проверок Общество
17:38 Визит Лукашенко в Австрию стал знаковым для двусторонних отношений Политика
17:30 В Гродненской области проведут комплексное благоустройство поселков Любча и Козловщина Регионы
17:28 ЕБРР отмечает сближение позиций с правительством Беларуси по приватизации Белинвестбанка Экономика
17:24 Анфимов: задача контролирующих органов - не навредить предприятию Общество
17:18 НАН: половина белорусов выступает за партнерские отношения с Россией Общество
17:00 Руммо: главная задача парламентариев - улучшать благосостояние людей Общество
16:58 ЕБРР не будет участвовать в аукционе по продаже госдоли Приорбанка Экономика
16:57 МВД объявило конкурс на лучшие фото и видео о работе ведомства Общество
16:46 Карпенко: в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования Общество
16:42 Первый областной новогодний бал для одаренной молодежи пройдет в Могилеве 16 декабря Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
04 декабря 2019, 20:20

ЕЭК заявляет о необходимости усилить контроль за разработкой евразийских техрегламентов

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия провела мониторинг выполнения в 2018 году и первой половине этого года утвержденного Советом ЕЭК плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Результаты мониторинга показали необходимость интенсификации работы стран ЕАЭС в этой сфере и усиления контроля за данным процессом как на национальном, так и на межгосударственном уровнях", - заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

"По 41 из 66 позиций, включенных в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках союза, приняты 48 технических регламентов ЕАЭС, а по 13 позициям - разрабатываются", - сообщил министр ЕЭК.

Принятие каждого из техрегламентов - это, по сути, реальный шаг к созданию полноценного общего рынка пяти стран ЕАЭС с едиными требованиями безопасности к таким видам товаров, как автомобили и поезда, нефть и газ, питьевая вода и алкоголь, мясо и молоко, рыба, игрушки и аттракционы, химические товары, изделия легпрома и многое другое. Новые техрегламенты ЕАЭС установят нормы безопасности, в частности, к трамваям и подвижному составу метрополитена, мясу птицы и продукции ее переработки, кормам и кормовым добавкам.

"Но, отмечая большой объем работы, проделанной специалистами стран союза и ЕЭК в этой сфере, Виктор Назаренко выделил несколько проблемных моментов, - рассказали в пресс-службе. - Он, например, обратил внимание, что практически по всем разрабатываемым сейчас проектам техрегламентов и изменений к ним сроки их подготовки сорваны на два года и более. Среди основных причин министр ЕЭК назвал отсутствие на национальном уровне эффективной организации планирования этого процесса, в том числе путем привлечения к рассмотрению проектов всех заинтересованных органов государственной власти и субъектов хозяйствования. При наличии межведомственных разногласий нет действенного механизма выработки единой позиции страны - члена ЕАЭС. Отдельные национальные ведомства вообще не заинтересованы устанавливать и совершенствовать единые союзные обязательные требования, ведь их принятие не позволит им регулировать рынок за счет ведомственных национальных документов".

В числе проблем - несвоевременность подготовки первых редакций проектов документов, длительная их доработка по итогам публичного обсуждения и затягивание процедур внутригосударственного согласования.

"Совершенствование процессов разработки технических регламентов и их корректировки позволит ускорить формирование единой базы обязательных требований к продукции в рамках союза, - подчеркнул Виктор Назаренко. - Создание на национальном уровне реальных механизмов привлечения к рассмотрению проектов всех заинтересованных участников и выработки единой позиции государства при межведомственных разногласиях поможет исключить в этом процессе многократные, зачастую дублирующиеся согласования".

По итогам отчета на основе предложений Коллегии ЕЭК Совет Евразийской экономической комиссии утвердил меры по совершенствованию подходов к разработке и корректировке технических регламентов ЕАЭС. "Эти меры помогут устранить названные выше и другие проблемные вопросы, - считают в ЕЭК. - В частности, странам союза рекомендовано детально проанализировать причины срыва сроков исполнения плана разработки техрегламентов союза и внесения в них изменений, внести в ЕЭК обоснованные предложения по его корректировке, определить уполномоченные государственные органы, ответственные при возникновении межведомственных разногласий за формирование единой позиции страны, обеспечить представление в комиссию проектов документов, указанных в плане, срок которых истек".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕАЭС ЕЭК проверки
Новости рубрики Экономика
Маттео Патроне ЕБРР и "Белоруснефть" подписали меморандум о взаимопонимании
Фото из архива ЕБРР рассмотрит предложение по участию в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт
Юрген Ригтеринк ЕБРР отмечает сближение позиций с правительством Беларуси по приватизации Белинвестбанка
ЕБРР не будет участвовать в аукционе по продаже госдоли Приорбанка
Юрген Ригтеринк ЕБРР в 2019 году превысит прошлогодний рекорд по инвестированию в экономику Беларуси - Ригтеринк
Фото из архива Брич: парламенту предстоит создать условия для роста экономики по обозначенному Президентом пути
Главное
Лукашенко: нужно равномерно развивать Минскую область, а не только "золотые земли" между кольцевыми
Андрейченко: депутаты уходящего созыва работали на укрепление суверенитета Беларуси
Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс развитию объединения - Мясникович
ISIC - теперь в Беларуси! Скидки для студентов и учащихся в 135 странах мира
Топ-новости
Лукашенко напомнил о необходимости роста зарплат в увязке с производительностью труда
"Детей воспитывает либо улица, либо интернет" - Лукашенко о проблемах в образовании
Эксперты призывают отказаться от фобий по поводу внешних угроз для независимости Беларуси
Карпенко: в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования
"БелАсептика-Дез": равные возможности – для всех!
В Новый год - с новой квартирой: купить в рассрочку до 10 лет легко!
Более 900 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников
ЕБРР в 2019 году превысит прошлогодний рекорд по инвестированию в экономику Беларуси - Ригтеринк
Михальский: в 2019 году Польша реализовала в Беларуси проекты более чем на 2 млн евро
В Гродненской области проведут комплексное благоустройство поселков Любча и Козловщина
БЖД назначила 88 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
НАН: половина белорусов выступает за партнерские отношения с Россией
Гражданам Беларуси рекомендуют не посещать Францию в связи с предстоящей забастовкой
Белорусский автобус испытывают в Казани для системы скоростного городского транспорта
Посольство выясняет, пострадали ли белорусы в аварии с участием автобуса в Подмосковье
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.