ЕЭК займется развитием производства в ЕАЭС беспилотной сельхозтехники

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия приступила к формированию дорожной карты по развитию беспилотной сельскохозяйственной техники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на заместителя директора Департамента промышленной политики ЕЭК Тиграна Арутюняна.

На проходящей в России специализированной выставке сельскохозяйственной техники "Агросалон-2020" представитель ЕЭК проинформировал о принятых наднациональных системных мерах по развитию сельхозмашиностроения. Они помогут производителям сельхозтехники стран Евразийского экономического союза повысить конкурентоспособность, совместно выйти на рынки третьих стран, развивать импортозамещающие производства. "Эти меры в основном направлены на развитие традиционных видов сельскохозяйственной техники. В то же время мы внимательно следим за новейшими тенденциями в сфере автоматизации сельскохозяйственных машин, понимая перспективность и необходимость их развития в странах союза", - сказал Тигран Арутюнян.

Он предложил провести на площадке Петербургского тракторного завода специализированную конференцию, где можно было бы обсудить первоочередные мероприятия по развитию в странах ЕАЭС беспилотной сельхозтехники с последующим их включением в дорожную карту.-0-