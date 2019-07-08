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ЕЭК заключила декларацию о партнерстве с Тихоокеанским альянсом

Экономика 08.07.2019 | 19:52
Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

8 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Тихоокеанский альянс подписали декларацию о партнерстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Формализация диалога между ЕЭК и Тихоокеанским альянсом - молодым, но стремительно развивающимся интеграционным объединением Колумбии, Мексики, Перу и Чили - стала результатом длительного переговорного процесса и отражает обоюдную заинтересованность двух структур ближе узнать друг друга и обмениваться опытом в целях более эффективного внутреннего развития и углубления экономического сотрудничества", - заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая после церемонии подписания документа.

По мнению Татьяны Валовой, формат диалога "ЕЭК - Тихоокеанский альянс" отвечает актуальным тенденциям развития мировой экономики и создает хорошую инфраструктуру для диалога между правительствами и бизнес-сообществами альянса и Евразийского экономического союза. "Новый регионализм - это тренд XXI века, и важно, что, развивая сеть международных контактов, ЕАЭС гармонично вписывается в формирующуюся экономическую архитектуру. Мы уже взаимодействуем с АСЕАН, МЕРКОСУР, обсуждаем модальности диалога с рядом других ключевых объединений", - отметила министр ЕЭК.

Она подчеркнула, что комиссия воспринимает декларацию с Тихоокеанским альянсом как важную веху в работе ЕЭК на этом направлении, тем более что на страны альянса приходится более 35% ВВП всей Латинской Америки, а задачи, стоящие перед его участниками в части углубления интеграции не менее амбициозные, чем в Евразийском экономическом союзе.

Тихоокеанский альянс - объединение государств Латинской Америки, имеющих выход к Тихому океану (Колумбия, Мексика, Перу и Чили). Тихоокеанский альянс представляет собой экономическую инициативу, не имеет постоянно действующей административной структуры. Высшим органом альянса является саммит глав государств, который проходит ежегодно в стране, являющейся действующим временным председателем объединения.-0-

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ЕАЭС, ЕЭК, сотрудничество
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