ЕЭК заключила меморандум о сотрудничестве с Бангладеш

31 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и правительством Бангладеш подписали сегодня в Москве член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и министр торговли Бангладеш Типу Мунши, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"В соответствии с меморандумом предполагается сформировать совместную рабочую группу из представителей ЕЭК, органов государственной власти стран Евразийского экономического союза и правительства Бангладеш для обсуждения торгово-экономического сотрудничества между шестью государствами, - отметили в пресс-службе. - Рабочей группой будет рассматриваться взаимодействие по таким направлениям, как таможенное и техническое регулирование, применение санитарных и фитосанитарных мер и по другим вопросам, находящимся в компетенции ЕЭК".

Первое заседание запланировано на конец 2019 - начало 2020 года в Дакке (Бангладеш). К работе таких групп традиционно подключаются деловые круги государств союза и страны-партнера, будут проводиться бизнес-форумы и конференции.

"Многие проблемы в экспорте и импорте возникают от недостатка информации. С помощью меморандума мы создаем механизм регулярных встреч и обмена информацией. Это очень важно для решения многих вопросов. Кроме того, мы даем возможность бизнесу пяти стран встретиться с нашими партнерами", - сказала Татьяна Валовая на брифинге по итогам подписания. Она добавила, что товарооборот государств ЕАЭС с Бангладеш с 2010 года постоянно растет. В целом за восемь лет он увеличился более чем в четыре раза.

В 2018 году товарооборот стран ЕАЭС с Бангладеш достиг $1,846 млрд. В структуре экспорта союза в Бангладеш преобладают продовольственные товары, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, в импорте - текстиль, текстильные изделия и обувь.

"В формате меморандумов ЕЭК уже взаимодействует с правительствами более десятка стран: Чили, Перу, Монголии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Марокко, Иордании, Фарерских островов, Молдовы, Кубы, Таиланда, - напомнили в ЕЭК. - Такой же документ готовится к подписанию с Индонезией. Кроме того, комиссия развивает сотрудничество с различными профильными международными структурами (заключено около 40 меморандумов о взаимодействии) и региональными интеграционными объединениями, включая АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество. Обсуждается возможность формализации в ближайшее время отношений с Африканским союзом".-0-