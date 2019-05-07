ЕЭК заключила меморандум с Всемирной организацией интеллектуальной собственности

7 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Френсис Гарри сегодня в Женеве подписали меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и ВОИС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Цель меморандума - укрепление взаимодействия в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, будет расширено сотрудничество между ВОИС и ЕЭК через обмен информацией и совместную работу в рамках разработки рекомендаций и разрешения споров по вопросам охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

"За время сотрудничества ВОИС и ЕЭК деятельность Евразийского экономического союза в сфере интеллектуальной собственности достигла значительных успехов, в том числе при экспертной поддержке ВОИС в этом направлении, - отметил Тимур Жаксылыков. - Убежден, что обмен опытом и информацией в области правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, а также взаимное участие в мероприятиях ВОИС и ЕЭК будет способствовать всестороннему, взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству наших организаций".

"Подписание меморандума не только обеспечит прочную основу для дальнейшего укрепления двусторонних отношений ВОИС и ЕЭК, но и позволит расширить возможности такого сотрудничества в целях развития прав интеллектуальной собственности на евразийском пространстве", - сказал Френсис Гарри.

Всемирная организация интеллектуальной собственности выполняет функции специализированного учреждения ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности. Членами ВОИС являются 192 государства, статус наблюдателя при организации имеют около 250 межправительственных и неправительственных организаций, в том числе Евразийская экономическая комиссия, получившая его в 2014 году. Среди задач ВОИС - содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и международных организаций, а также обеспечение административного сотрудничества в рамках конкретных международных договоров в сфере интеллектуальной собственности.-0-