Эффект от реализации проекта ЮНИДО по поддержке предприятий автопрома Беларуси превысил Br18 млн

16 мая, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Экономический эффект от реализации проекта международной технической помощи "Институциональное развитие и поддержка политики по модернизации предприятий - производителей компонентов для автомобильного сектора в Республике Беларусь" превысил Br18 млн. Этот результат был озвучен во время международной конференции "Опыт ЮНИДО, потенциал и преимущества перехода Беларуси к Индустрии 4.0" сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализуется Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в рамках финансирования России с июля 2015 года и завершится в июне этого года. Основной целью проекта было повышение конкурентоспособности предприятий автопромышленного сектора за счет оптимизации производственных процессов.

Выступая на открытии форума, заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь отметил важность данного проекта. "Сегодня весь мир ищет пути повышения конкурентоспособности. Каждая страна думает, как улучшить благосостояние собственного народа. Но все страны уникальны, нельзя найти универсальные пути повышения конкурентоспособности. Тем не менее мир глобализуется: сегодня нельзя в одиночку повысить свою конкурентоспособность, зная, что ты находишься в цепочке - производственной, кооперационной, цепочке услуг, - сказал он. - Поэтому для нас очень важен обмен опытом и внедрение современных технологий, методов производства".

Юрий Чеботарь поблагодарил организаторов за возможность Беларуси поучаствовать в подобном проекте и получить определенный опыт. "Мы сегодня рассматриваем в том числе вопросы цифровизации. Многие говорят о ней как о некой панацее в плане повышения конкурентоспособности любой страны. Но нельзя оцифровывать неоптимальные процессы. Так вот тот проект, который реализован в Беларуси благодаря ЮНИДО, стал первым этапом, чтобы мы повысили свою эффективность и оптимизировали наши бизнес-процессы", - отметил замминистра.

Уже сегодня на предприятиях есть конкретные результаты. При этом самым главным итогом проекта Юрий Чеботарь считает создание Центра модернизации производства - структуры, которая станет центром компетенций по оптимизации производства и переходу к Индустрии 4.0 на территории Беларуси. Кроме того, создана команда национальных экспертов, которые владеют уникальными методиками внедрения бережливого производства, имеют большой практический опыт.

За время реализации проекта международной технической помощи "Институциональное развитие и поддержка политики по модернизации предприятий - производителей компонентов для автомобильного сектора в Республике Беларусь" оказано содействие 44 предприятиям, среди которых предприятия холдинга "БелАЗ", "Амкодор", "Автокомпоненты", "МТЗ". Инструментам оптимизации производства обучено более 500 специалистов предприятий. Разработана и адаптирована под страновой контекст уникальная методология ЮНИДО на основе бережливого производства. Кроме того, проведено более 25 обучающих мероприятий для руководителей и специалистов промышленных предприятий Беларуси, организовано пять обучающих визитов (в Австрию, Турцию, Индию, Словению и Россию) для изучения опыта по оптимизации производственных издержек, создан центр поддержки, который будет оказывать предприятиям услуги по внедрению бережливого производства и переходу к Индустрии 4.0.

В конференции принимают участие ведущие эксперты ассоциации "Индустрия 4.0" (Австрия), EFS Consulting (Австрия), Института исследования развивающихся рынков (Россия), а также представители органов государственного управления, промышленных предприятий государственного и частного секторов, неправительственных организаций, научных кругов и бизнес-ассоциаций.-0-