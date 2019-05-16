Эффективность расходования бюджета СГ обсудят на VI Форуме регионов Беларуси и России

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность расходования средств бюджета Союзного государства обсудят на VI Форуме регионов Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Республики по итогам заседания белорусской части оргкомитета по подготовке и проведению форума, которое состоялось сегодня под руководством заместителя председателя Совета Республики, сопредседателя оргкомитета Марианны Щеткиной.

Марианна Щеткина

Форум регионов Беларуси и России - это хорошая площадка для диалога, где откровенно обсуждаются и проблемные вопросы, отметила Марианна Щеткина. В числе тем для дискуссии - эффективность расходования средств Союзного государства. "По нашему мнению, проектов недостаточно, в бюджете Союзного государства есть профицит, - сказала вице-спикер. - Почему мы не можем проработать совместные проекты? Для этого мы должны прежде всего проанализировать те, что уже есть. Безусловно, будут предложены и новые".

На предстоящем форуме также будет вынесен на рассмотрение вопрос о развитии транзитного потенциала и модернизации транспортной инфраструктуры Союзного государства. "Вопрос достаточно сложный, над ним будут работать министерства транспорта двух стран. На форуме каждая из сторон представит свое видение, будут выработаны общие позиции", - добавила Марианна Щеткина.

Заместитель председателя Совета Республики убеждена, что к рассмотрению двусторонней повестки дня важно подключать молодежь. "У нее тоже есть свои инициативы. И если есть выработанные предложения, мы обязательно их поддержим", - заверила она.

Отвечая на вопросы журналистов об общей сумме планируемых к подписанию контрактов, Марианна Щеткина подчеркнула, что в этом вопросе никто не гонится за количеством. "Это не соревнование. Все мы знаем, что не всегда количество переходит в качество. Задача в том, чтобы была содержательность, конкретное наполнение контрактов и соглашений", - резюмировала вице-спикер.

VI Форум регионов Беларуси и России пройдет в Санкт-Петербурге 17-18 июля. Традиционно центральным мероприятием станет пленарное заседание, в котором планируется участие глав государств. В этом году темой пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о партнерстве.

Секции форума пройдут по нескольким тематическим направлениям. Будут обсуждаться реализация совместных молодежных проектов, взаимодействие регионов Беларуси и России в создании общего информационного пространства в целях укрепления культурных и гуманитарных связей Союзного государства, а также развитие сотрудничества в туризме, образовании и т.д.

Кроме того, на полях форума состоится круглый стол, на котором обсудят перспективы развития Союзного государства. Важной частью программы станет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России по межрегиональному сотрудничеству. Спикеры верхних палат парламентов Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов России. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники расширенного заседания национальных деловых советов. В Санкт-Петербурге запланирован также форум молодежи двух стран, заседание совета Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Результаты работы секций и пленарного заседания будут отражены в итоговом документе.-0-

Фото Егора Павлющика