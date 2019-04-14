Эффективные преференции в экономике нужно унифицировать и распространить на всю страну - Перминова

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преференции в экономике, действующие, к примеру, в СЭЗ, индустриальном парке "Великий камень", в малых и средних городах могут быть унифицированы и распространены на всю республику. Об этом заявила в программе "Неделя" на телеканале СТВ заместитель министра экономики Елена Перминова, сообщает БЕЛТА.

"Наша самая главная задача - распространение тех норм практикоприменения, которые уже показали свою значимость и для инвестора, и для республики. Если норма, льгота или преференция доказала свою эффективность, она должна обязательно быть зафиксирована в законодательстве, действующем на всей территории Беларуси. К этому мы должны прийти", - сказала Елена Перминова.

По ее словам, сейчас также идет работа над созданием финансового калькулятора для инвестора. "Заложив какие-то исходные данные, небольшое программное обеспечение сможет выдать инвестору решение вопроса, куда направить свои усилия", - отметила замминистра.-0-