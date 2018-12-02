Ефимчик: Качество волокна, глубина переработки - основа развития льноотрасли в Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития льняной отрасли в Беларуси неоходимо выращивать длинное волокно, повышать глубину переработки. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, сообщает БЕЛТА.

Секрет создания красивой и конкурентоспособной продукции изо льна в том, что производить такую ткань надо из качественного длинного волокна. "Необходимо волокно номер 12 и 13, и тогда мы сможем дополнительно расширять ассортимент. Должен сказать, что 10 лет назад главой государства принято стратегически важное решение развивать льняную промышленность. Оно оправдано - мы на сегодняшний день уже в тройке по любым позициям, а по глубине переработки - лучше всех в мире", - заверил Николай Ефимчик.

Подтверждением является широкий ассортимент: от обычной льняной салфетки до модной одежды или джинсов изо льна. Продукция льноводства применяется в медицине, даже космической и оборонной промышленности. "Лен - это техническая культура, которая по аналогии с нефтью может использоваться на 100%. И перспектив развития еще множество, у нас в руках потенциал собственного возобновляемого ресурса", - подчеркнул Николай Ефимчик. Однако культура эта довольно трудоемкая и капризная.

Глава "Беллегпрома" обратил внимание, что многофункциональность льна предполагает широкое участие переработчиков и производителей. Поэтому не следует делать акцент только на Оршанском льнокомбинате. "Если брать медицину, то это "Лента". Есть еще "Медлен" - наше малое предприятие в Гродно. Но, действительно, базой был, есть и будет Оршанский льнокомбинат. Именно на нем мы будем отрабатывать новые технологии, в том числе размещая производство, которое необходимо, чтобы в дальнейшем более глубоко использовать все возможности этой культуры", - добавил Николай Ефимчик. По его мнению, отрасли сейчас, в большей степени, не хватает "умения продавать и правильно себя позиционировать".-0-