Египет намерен совместно с Беларусью выходить на евразийский и африканский рынки

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Египет намерен совместно с Беларусью выходить с общей продукцией на евразийский и африканский рынки. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после переговоров в Каире с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Месторасположение Египта и Беларуси на международной карте позволит открыть новые рынки перед египетской и белорусской продукцией как в странах Евразийского экономического союза, так и в арабском мире и африканских странах", - убежден Президент Египта.

Он рассчитывает, что этому будет способствовать создание зоны свободной торговли в Африке и подписание в будущем соглашения между Египтом и ЕАЭС.-0-