Египет предлагает Беларуси участие в проектах модернизации метро, трамвайных линий и железных дорог

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет предлагает Беларуси участие в проектах по модернизации метро, трамвайных линий и железных дорог, которые реализуются в этой стране согласно планам по масштабному обновлению транспортных систем и внедрению новых видов транспорта. Соответствующее предложение было озвучено министром транспорта Египта Камелем аль-Вазиром во время встречи с послом Беларуси в Египте Сергеем Рачковым. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмисии.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области экологически чистых видов транспорта. "Египетская сторона выразила заинтересованность в использовании трамваев и электробусов ОАО "Белкоммунмаш" при создании систем общественного транспорта в новых городских сообществах Египта, включая Новую административную столицу", - проинформировали в посольстве. В связи с этим был намечен визит делегации белорусского предприятия в Египет для изучения площадок строительства трамвайных линий в Новой административной столице, условий эксплуатации трамваев и обсуждения условий сотрудничества.

Кроме того, участники встречи детально рассмотрели возможности участия белорусской стороны в реализуемых Министерством транспорта Египта проектах по развитию транспортной инфраструктуры страны. Сергей Рачков предложил расширить использование белорусской автотехники и оборудования, которые производятся на совместных предприятиях в Египте.

"Достигнуты договоренности о проведении экспертных консультаций с руководством Холдинговой компании по строительству дорог и мостов Министерства транспорта Египта в целях организации испытаний и проработки возможностей закупки белорусской грузовой и дорожно-строительной техники, выпускаемой Хелуанским машиностроительным заводом и компанией "ЕТП" Министерства военной промышленности Египта", - отметили в посольстве.-0-