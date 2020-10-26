Египет заинтересован увеличить парк техники МТЗ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет заинтересован увеличить парк техники Минского тракторного завода, в том числе за счет коммунальных и дорожных машин. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия по итогам встречи генерального директора МТЗ Виталия Вовка и председателя совета директоров компании ECARD Мустафы Хадхуда в Каире.

"Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на переговорах на высшем уровне в феврале нынешнего года. В сентябре заработал механизм кредитования фермеров через Сельскохозяйственный банк Египта, что является важным шагом в направлении увеличения количества белорусской техники в этой стране. Также египетская сторона подтвердила заинтересованность в расширении модельного ряда, в том числе за счет коммунальной, дорожной и другой спецтехники, которая необходима для строительства и наведения чистоты в мегаполисе", - сообщили в пресс-службе.

Еще одной темой переговоров стали перспективы обучения египетских специалистов, которые будут работать с белорусской техникой. Участники встречи пришли к мнению о необходимости комплексного подхода: теоретические знания должны давать высшие учебные заведения, а практические навыки студенты должны получать в сервисных центрах, сеть которых сейчас активно развивается.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение выполнить поставленные задачи и углубить двустороннее сотрудничество.-0-