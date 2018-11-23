ЕИБ предоставит Беларусбанку кредитную линию на 25 млн евро для поддержки частного сектора

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский инвестиционный банк предоставит ОАО "АСБ Беларусбанк" кредитную линию в размере 25 млн евро для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. Соответствующий договор 20 ноября подписали председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич и вице-президент ЕИБ Александр Стубб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе коммуникаций белорусского банка.

Кредитные средства будут предоставлять предприятиям с численностью сотрудников до 250 человек и долей участия государства в уставном капитале не более 25%.

"Европейский инвестиционный банк только начинает разворачивать свою деятельность в нашей стране, и предоставляемые им условия являются уникальными и максимально комфортными для клиентов, - отметили в отделе коммуникаций. - Поддержка малого и среднего бизнеса - одно из приоритетных направлений работы Беларусбанка. Благодаря развитой инфраструктуре, доступности услуг во всех регионах страны, надежности и комплексному подходу к обслуживанию бизнеса Беларусбанк занимает лидирующие позиции среди белорусских банков в работе с этим сегментом".

Европейский инвестиционный банк - финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств - членов ЕС. Среди основных направлений деятельности ЕИБ поддержка малых и средних предприятий, инноваций, инфраструктурных проектов.-0-