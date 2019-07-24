ЕИБ профинансирует в Беларуси реконструкцию трассы М7 и модернизацию системы очистки воды

24 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Европейский инвестиционный банк профинансирует в Беларуси два проекта - по реконструкции трассы М7 Минск - Вильнюс и по модернизации системы очистки воды. Подписание кредитных соглашений запланировано сегодня в правительстве. Об этом сообщил журналистам вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Менее чем за два года работы ЕИБ в Беларуси общий объем финансирования доведен до 335 млн евро. Среди двух новых проектов - модернизация дороги М7, которая соединяет Минск и Вильнюс, повышение ее пропускной способности, на что будет выделено 110 млн евро, а также модернизация системы очистки воды с финансированием 66 млн евро, что позволит улучшить доступ к более качественной воде для 500 тыс. человек", - пояснил Вазил Худак.

ЕИБ ведет свою деятельность в Беларуси в течение двух лет. "Мы рады, что есть возможность расширить деятельность в вашей стране. Беларусь предоставляет прекрасную возможность для инвестирования европейских банков и привлечения не только денег, но и современных технологий", - отметил Вазил Худак. По его словам, в работе банка отношение к Беларуси строится на тех же принципах, как к другим странам "Восточного партнерства", например к Грузии и Украине.

Банк заинтересован в том, чтобы продолжать реализацию проектов в Беларуси, и акцент в будущем будет делать на заключении соглашений, которые касаются улучшения экологии. Вазил Худак пояснил, что большинство населения Евросоюза поддерживает партии, которые обещают принимать меры для борьбы с изменениями климата, это показали последние выборы в Европарламент. "Мы готовы стать экологическим банком ЕС и к 2025 году намерены повысить пропорцию проектного портфеля в сфере экологии с нынешних 25% до 50%, а средний годовой уровень финансирования таких проектов довести до 70-75 млрд евро, - продолжил вице-президент ЕИБ. - К 2050 году общий объем инвестиций проектов по борьбе с изменениями климата достигнет 1 трлн евро".

Он рекомендовал Беларуси учитывать эти тенденции и готовить соответствующие проекты. По мнению Вазила Худака, перспективными являются сферы развития экологичных видов транспорта (прежде всего имеется в виду железнодорожный транспорт), муниципальной инфраструктуры, частного сектора. Возможность реализации новых проектов ЕИБ уже обсуждает с правительством, Нацбанком, местными органами власти.

Как отметила на встрече с журналистами глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, визит вице-президента ЕИБ в Минск является "четким сигналом, что Евросоюз держит слово и обещания". "Четыре года назад мы думали, как предоставить Беларуси доступ к средствам ЕИБ, и рады, что все идет гладко", - сказала она.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сформирован 28 странами - членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% - за его пределами.

Первые соглашения с Беларусью Европейский инвестиционный банк подписал в ноябре 2018 года. Это были кредитные соглашения о поддержке малого и среднего предпринимательства на сумму 50 млн евро с ОАО "Белагропромбанк" и 25 млн евро с ОАО "Беларусбанк", а также о реконструкции Минской водоочистной станции на сумму 85 млн евро.-0-