ЕИБ рассматривает возможность открытия в Беларуси своего представительства

5 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность открытия в Беларуси своего представительства. Об этом сообщил журналистам вице-президент ЕИБ Вазил Худак по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложение открыть представительство ЕИБ поступило со стороны Министерства экономики Беларуси. "Мы благодарны за это предложение со стороны государства и правительства Беларуси. Но открыть представительство - это нелегкое решение, его надо продумать. Мы не имеем представительств в каждой стране, где работаем, поэтому на это надо посмотреть с точки зрения развития представительств ЕИБ за рубежом в целом, - сказал Вазил Худак. - Но если смотреть с точки зрения динамики отношений с Беларусью, смотреть вперед (а мы думаем, что будем вкладывать в Беларусь минимум 200-300 млн евро ежегодно), то этот вопрос действительно перспективный, и руководство банка будет этим заниматься до конца года".

Развитие деятельности в Беларуси Вазил Худак оценивает как очень активное и плодотворное. За последние полтора года ЕИБ уже выделил 335 млн евро на кредитование проектов в стране, а до конца года эта сумма может возрасти до полумиллиарда евро. "Очень динамичное развитие деятельности. Это связано с двумя вещами, - пояснил он. - Во-первых, Беларусь является стабильной, привлекательной в инвестиционном плане страной, где есть стабильность и экономическая, и политическая, есть гарантии для инвесторов, что инвестиции надежные и будут возвращены. Во-вторых, Беларусь является ключевым государством для Европейского союза с точки зрения "Восточного партнерства" и развития европейских интересов в этом пространстве. Роль Беларуси на пути между Азией, Востоком, Россией и Европой является очень важной".

Одним из успешно реализуемых проектов является предоставление кредитных линий двум банкам - ОАО "Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк" - для поддержки малого и среднего бизнеса. Уже полностью освоены 75 млн евро, выделенные в 2018 году на эти цели. Сейчас прорабатывается возможность предоставления дополнительных ресурсов. "Мы ожидаем следующие транши - около 80 млн евро или больше - до конца 2019 года. Это направление очень перспективное, что видно на опыте тех кредитов, которые были выделены через главные государственные банки. Спрос на эти деньги большой, поэтому будем продолжать это направление", - заверил Вазил Худак.

Европейский инвестиционный банк - один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сформирован 28 странами - членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% - за его пределами.

Финансирование проектов в Беларуси Европейский инвестиционный банк ведет с 2018 года. Первыми были подписаны кредитные соглашения о поддержке малого и среднего предпринимательства (на сумму 50 млн евро с ОАО "Белагропромбанк" и 25 млн евро с ОАО "Беларусбанк"), а также о реконструкции Минской водоочистной станции на сумму 84 млн евро. В июле этого года подписаны еще два соглашения - о финансировании проекта по повышению эффективности и качества коммунальных услуг (66 млн евро) и по модернизации автодороги М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы с последующей реконструкцией автодорожного пункта пропуска "Каменный Лог" (110 млн евро).-0-