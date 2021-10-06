ЕК: спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) считает причиной энергетического кризиса в ЕС неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии, сообщает ТАСС.

"Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет, что и создает пики цен", - сказал Франс Тиммерманс.

Он также постарался минимизировать роль созданной Еврокомиссией системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в возникновении кризиса. "Эта система повлияла в очень незначительной мере, лишь на уровне одной пятой. Проблема находится в другом месте, в рыночных условиях", - убежден он.

Зампредседателя ЕК отверг предположение журналистов, что энергетический кризис заставит ЕС временно отступить от своих климатических задач. "Это исключено, климатические нормы ЕС высечены в камне", - заявил Франс Тиммерманс.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена в долгосрочной перспективе повышать инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергокризис в Европе. "Мы должны всегда подчеркивать, что пока цены на газ взлетают вверх, цены на возобновляемые источники энергии за последние годы несколько снизились и остаются стабильными, поэтому в долгосрочной перспективе нам необходимо инвестировать в возобновляемую энергию, которую ЕС производит самостоятельно", - сказала она, добавив, что Еврокомиссия на следующей неделе представит предложения по реагированию на энергетический кризис в Европе.

Еврокомиссия на протяжении последних 10 лет работала над созданием в ЕС свободного рынка газа и электричества, утверждая, что параллельно с повсеместным внедрением зеленой энергетики (которая пока производит более дорогое электричество по сравнению с углеродной) это в конечном счете приведет к снижению цен на энергию в Европе.-0-