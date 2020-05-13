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Экономика
13 мая 2020, 15:00

Экобизнес вместе с Белинвестбанком. Как начать свое #экодело?

Сегодня многие люди стараются вести более осознанный и экологичный образ жизни. Ответственность, разумное потребление, безотходное производство - не просто модный тренд, а скорее необходимость. Большинство мировых брендов активно внедряют экологическую политику, и белорусские компании - не исключение. Экобизнес и "зеленые" инициативы - это то, что сейчас интересно, важно и нужно всем нам.

Какой бизнес можно считать экологичным? Почему осознанное поведение выгоднее? Как существуют экобизнесы в Беларуси? С чего начать свое небольшое "зеленое" дело и вырастить его в нечто большее? Ответы на эти и многие другие вопросы поможет найти Белинвестбанк - первый ЭкоЛогичный банк в Беларуси.

В мае в инстаграм-аккаунте Белинвестбанка @belinvestbank будет организована серия прямых эфиров, во время которых представители малого бизнеса поделятся своим собственным "живым" опытом ведения экобизнеса в Беларуси. А рассказать им действительно есть о чем! Помимо лайфхаков о том, как поставить на "поток" экологичное производство, открыть магазин и вывести продукт на новую ступень развития, представители бизнеса расскажут о мотивационных предпосылках к занятию #экоделом, почему важно заниматься тем, что несет не только финансовую выгоду, но и общественную пользу.

Трое известных белорусских телеведущих возьмут интервью у владельцев "зеленых" компаний в прямом эфире:

14 мая в 18.00

КАК И ЗАЧЕМ НАЧИНАТЬ ЭКОБИЗНЕС В БЕЛАРУСИ

В первом прямом эфире телеведущий и блогер Артем Астровлян @astrovlian поговорит с экспертом экобизнеса @eco.sneki.by о вкусном и полезном - производстве экодесертов.

21 мая в 18.00

МОЖЕТ ЛИ МОДА БЫТЬ ЭКОЛОГИЧНОЙ

Телеведущий и блогер Жан Сенкевич @j_senkevich обсудит с экспертом экобизнеса @shkf.minsk вопросы экологичности моды и возможности сочетать несочетаемое - разумное потребление и заработок.

28 мая в 18.00

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ЭКОБИЗНЕСА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В завершение серии прямых эфиров телеведущий и блогер Денис Курьян @denis_kurjan на примере экобизнеса @ecobags.by, специализирующегося на производстве дизайнерских экосумок и шоперов, расскажет, почему экологичный бизнес - это всегда дороже и как объяснить потребителю, за что он платит.

Присоединяйтесь к аккаунту Белинвестбанка в Instagram, смотрите прямые эфиры с экспертами и делитесь собственным опытом на пути к ЭкоЛогичности своей жизни. Но главное, помните: даже самое большое #экодело начинается с маленького шага, который вы можете сделать прямо сейчас!

Станьте частью ЭкоСистемы Белинвестбанка.

#будьэкологичным вместе с нами.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой экосистемы банковско-клиентского партнерства.

Банк предоставляет своим клиентам современные каналы дистанционного обслуживания, широчайшие возможности торгового финансирования, специальные программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса (как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей), а также программы для более узкого сегмента - женского бизнеса, стартап-компаний и студенчества, - программы лояльности и бонусы, уникальные сервисы, пользоваться которыми могут не только клиенты банка, но и все, кому это необходимо. Банк оказывает финансовую поддержку "зеленым" проектам, развивающим экологические инициативы. Только за последние три года были профинансированы проекты, связанные с производством экологически чистых материалов, развитием альтернативных источников энергии - это и строительство ветроэнергетической установки, и ряд проектов в сфере гелиоэнергетики, где получение электрической энергии осуществляется за счет энергии солнца.

Получить дополнительную информацию о продуктах и услугах Белинвестбанка можно при помощи сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка и в системе "Интернет-банкинг", а также в Контакт-центре по телефонам: 146 или +375 17 239-02-39.

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