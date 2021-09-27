Экологичная и легкая альтернатива дереву: почему поддоны из сотового картона набирают популярность в Беларуси

В различных отраслях производства предприятия для транспортировки грузов используют деревянные поддоны. Несмотря на кажущиеся преимущества, данная продукция имеет немало недостатков. В частности, собственный вес, который вкупе с перевозимым товаром значительно повышает транспортные издержки. А за последними кроются немалые расходы. Несколько лет назад на белорусском рынке появилась альтернатива деревянным изделиям – поддоны из сотового картона. Пока в Беларуси их производит только одна организация: могилевское предприятие "Фабрика сотового картона". Мы побывали на производстве и своими глазами увидели, как из непрочного картона изготавливают надежнейшие поддоны.

Технология с историей: когда начали производить сотовый картон

История этого небольшого, но эффективного предприятия началась относительно недавно. В 2015 году с импровизированного конвейера сошли первые образцы продукции. Казалось бы, заурядное событие, если бы не одно "но": большинство товарных позиций, в частности плиты, панели, различная упаковка и, конечно же, поддоны, здесь делают из принципиально нового материала – сотового картона. На тот момент для белорусского рынка это был качественно новый шаг. Хотя в западных странах и Российской Федерации подобный тренд развивается довольно активно и давно.

Сотовый картон

– Если посмотреть с технической точки зрения, то главное и принципиальное отличие сотового картона от гофрокартона – внутренняя часть, которая имеет отверстия в виде шестигранных сот, – поясняет начальник производства Валентин Юрьевич. – Первые изделия из подобного материала начали производить еще в 1940-х годах. Как и многие новинки, сотовый картон использовали в военной и промышленной сфере. Постепенно в странах Запада данный материал нашел применение в широком обиходе. Например, для спортивного инвентаря или различных декоративных изделий. В общем, полное разнообразие.

Пример поддона из сотового картона

Основной параметр сотового картона – ячейка. Вернее, ее размер, который варьируется от 8 до 50 мм, а высота соты – от 6 до 100 мм. Соответственно длина и ширина изделий из сотового картона могут быть вариативными. В нашей стране долгое время этот материал казался диковинным и, так скажем, неперспективным, имея при этом массу преимуществ.

– Мы же решили начать выпуск сотового картона в Беларуси, так как видели определенную нишу в контексте рынка. Определили примерный ассортиментный перечень, уладили все организационные вопросы и стартовали. Конечно, поначалу не обходилось без опасений. Но постепенно наша продукция приобретала известность, потребители заговорили о ее высоком качестве и удобстве, – отмечает начальник производства.

Легкость, экологичность, простота в утилизации: почему стоит выбрать картонный поддон

Особенно по душе белорусскому потребителю пришлись поддоны из сотового картона. Это аналоги традиционных деревянных, но имеющие в сравнении с ними огромное количество плюсов. Картонные поддоны идеально подойдут для транспортировки, скажем, продуктов питания или фармацевтики, для упаковки различных товаров, облегчат перевозку промышленных грузов. Изготавливается поддон достаточно быстро и не требует дополнительных комплектующих, вроде гвоздей или уголков. Непосредственно производство довольно простое: основная операция заключается в склейке подготовленного сотового картона при определенной температуре, а также сушка. Далее его разрезают по необходимым размерам.

– Если говорить о преимуществах изделия, то в первую очередь речь идет о его высокой прочности. Ведь при слове картон в голову невольно закрадывается мысль, что он сильно подвержен деформации, влаге и механическим повреждениям. Однако это ложное впечатление. Сотовый картон уверенно выдержит усилие в 5 кгс/см² . А это значит, что на 1м² приходится 50 000 кг равно распределенной нагрузки!

Кроме прочего, поддон из сотового картона ощутимо легче и весит 2–5 кг в зависимости от размера, а стандартный деревянный – около 12–15 кг. Поддоны производятся различных размеров и характеристик, но, как правило, пользуются спросом изделия 1200х800 мм, 1200*1000 мм и грузоподъемностью от 600 до 1200 кг.

– Вес – крайне важный параметр. Ведь людям, которые работают с поддонами, например, на складе, частенько приходится их переносить вручную. Согласитесь, поднять условные 15 и 3 килограмма – абсолютно разная история. Наше изделие даже хрупкие девушки запросто поднимают одной рукой.

Размер, к слову, вариативен. На предприятии изготавливают поддоны разной длины, ширины и высоты. Диапазоны, соответственно, таковы: 600-2500, 400-1200 и 70-18 мм. То есть потенциальный покупатель сможет заказать тот, что идеально подойдет под параметры его груза.

– Также стоит обратить внимание на экологичность материала и возможность вторичной его переработки. Картон может "перерождаться", тем самым не загрязняя природу. Также такие поддоны не требуют оплаты утилизационного, таможенного сбора, им не нужна дополнительная санитарная обработка и фитосанитарный контроль. Картонные изделия можно сдать, например, в ближайший пункт приема макулатуры, – добавил начальник производства Юрьев В.Ю.

Где купить картонный поддон в Беларуси

Конечно, есть у картонных поддонов и некоторые недостатки. Они, впрочем, совсем не критичные. В частности, необходимо избегать воздействия на материал острых предметов. Температура хранения находится в диапазоне от -30 до +50 С. Рекомендуемая влажность – не более 60%. И, конечно же, не стоит использовать вблизи изделия открытое пламя. В остальном же применение поддонов из картона практически никак не ограничено.

За прошлый год предприятие выпустило около 50 тысяч поддонов.

– Но эта цифра постоянно растет. В 2021-м, судя по динамике, объем их выпуска вырос сразу на 36%. Это связано с подорожанием древесины. Что касается географии поставок, то речь идет в основном о Беларуси. Отправлять продукцию за рубеж невыгодно из-за возможных издержек. К тому же в соседних странах есть собственное аналогичное производство.

Заинтересовались? "Фабрика сотового картона" предлагает приобрести поддоны из сотового картона на выгодных условиях, которые определяются индивидуально с каждым заказчиком. Помимо поддонов, на предприятия производят панели (в том числе стеновые), плиты, упаковку и большой перечень иной продукции из сотового картона. Изучить предложение и подобрать необходимый товар можно, перейдя по ссылке.

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