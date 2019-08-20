Экономические эксперты и бизнес участвуют в разработке стратегии устойчивого развития до 2035 года

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические эксперты и представители делового сообщества принимают участие в разработке проекта Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года (НСУР-2035), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Недавно в Минске состоялся четвертый круглый стол по разработке проекта стратегии. В нем участвовали представители Министерства экономики, научного и делового сообщества, топ-менеджеры ряда компаний из различных сфер, эксперты в области экономики и стратегического планирования. "Нам практически в одно и то же время необходимо разработать весь пласт стратегических документов развития страны на среднесрочный и долгосрочный горизонты. И для того чтобы эти документы получились качественными, мы решили привлечь широкий круг экспертов: ученых, представителей крупного и малого бизнеса, финансового сектора, которые, надеюсь, смогут предложить нестандартные, нетривиальные сценарии развития Беларуси на фоне стремительной трансформации мировой экономики, помочь отследить и правильно среагировать на появляющиеся тренды", - сказал министр экономики Дмитрий Крутой.

Министр отметил, что практика проведения круглых столов по подготовке НСУР-2035 уже дала определенный результат. "Наработки выглядят достаточно глубокими, идеи, с которыми мы в конечном итоге будем презентовать этот документ на уровне правительства, полагаю, будут иметь под собой довольно серьезную базу. Мысли каждого из экспертов очень важны", - добавил он.

Первый заместитель министра экономики Александр Червяков выступил перед участниками круглого стола с рамочным докладом. Обсуждение было организовано по методике "cкоростной форсайт" ("быстрый взгляд в будущее"), которая предполагает построение "карты будущего" на основе объективно развивающихся трендов, определения угроз и возможностей для развития и формирования проектных инициатив. Эксперты определили полтора десятка локальных и глобальных трендов, формирующих условия, в которых будет развиваться страна. Были сформулированы и наиболее актуальные инициативы и направления, которые могут стать точками роста для Беларуси в обозначенных условиях.

Темой следующего круглого стола по подготовке проекта НСУР-2035, который также состоится с участием широкого круга экспертов, станет выработка модели роста для экономики страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом обозначенных трендов и предложенных направлений.-0-

Фото Министерства экономики