Экономические последствия карантина из-за COVID-19 масштабнее самой пандемии - Гурский

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические последствия карантина из-за COVID-19 масштабнее самой пандемии. Такое мнение высказал директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Согласно объективным данным официальной мировой статистики картина по смертности от COVID-19 не такая страшная, как нам пытаются внушить зарубежные СМИ. Каждый сам может посмотреть данные на сайте worldometers.info/ru", - заявил Василий Гурский.

Во всем мире на 4 июня с начала года зарегистрировано 5 525 324 смерти из-за инфекционных заболеваний, 3 495 648 смертей, вызванных раком, 2 127 827 смертей, вызванных курением, 417 510 смертей, вызванных малярией. "От COVID-19 с начала года умерли 388 047 человек - это лишь 7% от общего числа смертей по причине инфекционных заболеваний и в 5,5 раза меньше, чем умирает от курения, значительно меньше, чем от малярии. Всего с начала 2020 года в мире умерли 25 038 733 человека, только 1,5% смертей вызвано COVID-19. Зато какой резонанс!" - отметил он.

"Масштаб экономических последствий общемировых "пряток" совсем не шуточный и уж совсем несопоставим с масштабом пандемии, объявленной ВОЗ. Всю глубину мирового экономического кризиса, спровоцированного COVID-19, нам еще предстоит оценить и пережить, - подчеркнул директор Института экономики. - В этом году в мире от голода уже умерли 4 760 825 человек. Это в 12,3 раза больше, чем от COVID-19. Важно, что в нашей стране продовольственная безопасность в приоритете".

"Соблюдать правила личной гигиены, делать зарядку и выполнять другие полезные советы медиков, несомненно, надо каждому человеку. Развивать систему здравоохранения надо каждому государству. А вот сходить с ума от страха перед болезнью совсем не полезно ни для здоровья, ни, как мы видим, для экономики", - резюмировал Василий Гурский.-0-