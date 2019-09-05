Экономические ведомства Беларуси и ФРГ планируют сотрудничать в развитии цифровой экономики

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра экономики Юрием Чеботарем обсудила в Министерстве экономики и энергетики ФРГ сотрудничество по вопросам цифровизации реального сектора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В ходе визита обсуждались вопросы развития смарт-индустрии, а также возможность заключения межведомственного соглашения о сотрудничестве в области развития цифровой экономики.

Кроме того, представители Беларуси ознакомились с практическим опытом ФРГ по внедрению элементов концепции "Индустрия 4.0" во время посещения Фраунгоферовского института производственных систем и технологий проектирования, демонстрационной фабрики в городе Аахен, Центра компетенции по электронным стандартам для малых и средних предприятий в Кельне, дочерней компании Deutsche Telecom - Detecon.-0-