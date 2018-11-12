Экономические возможности Монако презентуют в Беларуси в 2019 году на бизнес-форуме

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические возможности Монако продемонстрируют на бизнес-форуме, который состоится в 2019 году в Беларуси. Об этом заявил посол Беларуси во Франции и по совместительству в Монако Павел Латушко в интервью газете "Монако", сообщает БЕЛТА.

"В Монако 30 января 2018 года проведен первый белорусско-монакский бизнес-форум и презентация экономических возможностей Беларуси. Достигнута договоренность о проведении ответного бизнес-форума и экономической презентации Монако в Беларуси в 2019 году одновременно с возможным совмещением визита в Беларусь деловых кругов Монако", - сообщил посол.

Павел Латушко подчеркнул, что одним из главных приоритетов Беларуси является экономическая дипломатия, поэтому страна заинтересована осуществлять комплекс мероприятий по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества посредством развития отношений с Экономическим советом Монако, организации взаимных визитов деловых кругов, проведения бизнес-форумов, презентаций и других экономических мероприятий.

Одним из инструментов, который мог бы способствовать развитию сотрудничества Беларуси и Монако, является дальнейшее расширение договорно-правовой базы. "Например, подписание соглашения между Белорусской торгово-промышленной палатой и Экономическим советом Монако, а также, безусловно, учреждение почетного консульства Беларуси в Монако и почетного консульства Монако в Беларуси", - сказал посол. В настоящее время совместно с партнерами в Монако обсуждаются возможные кандидатуры для назначения на соответствующие должности. По словам посла, институт почетных консульств Беларуси на практике своего функционирования, например, во Франции и Испании, уже показал свою эффективность.

"Важно также способствовать большему расширению информации в Монако о Беларуси, о возможностях сотрудничества с нашей страной, о нашей истории и культуре. В свою очередь мы готовы содействовать большему познанию среди белорусов истории и современности княжества. Убежден, что мы имеем хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества", - резюмировал дипломат.-0-