Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории с начала года составил Br60 тыс.

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории, включая доначисление таможенных платежей в случаях выявления нарушений, составил около Br60 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Эксперты Таможенной лаборатории в этом году уже провели более 600 экспертиз и исследований в отношении около 12 тыс. объектов. Треть экспертиз проводилась в отношении наркотических средств и психотропных веществ", - отметили в ГТК.

Помимо экспертиз для таможенных органов, лаборатория может проводить испытания товаров для субъектов хозяйствования. Ежегодно по обращениям участников внешнеэкономической деятельности эксперты выполняют более 100 исследований продукции.-0-